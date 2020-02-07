Лукашенко и Путин проводят встречу в Красной Поляне

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в сочинской Красной Поляне в доме приемов официальных делегаций «Лаура», передает БЕЛТА.

Переговоры начались в формате один на один, а затем к главам государств присоединятся члены официальных делегаций.

Как сообщалось ранее, часть российской делегации и журналисты не смогли вовремя вылететь в Сочи из-за сложных погодных условий в Москве. Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за снежного бурана с сильным боковым ветром.

Самолет специального летного отряда «Россия», на котором находились вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы с двухчасовой задержкой.

Сегодняшнюю встречу президенты Беларуси и России начали с разговора о погоде.

«И везет же вам, снега море здесь», — сказал Лукашенко Путину при встрече. «Да, здесь хорошо», — ответил российский президент. Лукашенко рассказал коллеге, что там, где он остановился в Сочи, «почти не осталось снега, а тут пониже — снега много». «А там — еще больше», — сказал Путин, указывая на одну из горных вершин.

Затем президенты прошли в зал переговоров, где и началась их беседа в формате без галстуков. Главам государств подали еду и напитки.

Лукашенко заявил, что во время переговоров с президентом России в формате один на один удалось обсудить многие вопросы.

«Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов (они известны). И не только обсудили вопросы, как Владимир Владимирович сказал, представляющие взаимный интерес, но которые касаются и многих наших соседей, бывших стран Советского Союза, той политики, которая сейчас проводится нами, ими. О многом поговорили, дошли до современности и решили уже не один на один, а с теми, кто вовлечен в этот процесс, продолжить наш разговор», — отметил Лукашенко.

«У нас в программе есть и другие вопросы. Когда приедут члены российской делегации сюда (небо якобы уже прояснилось), тогда мы и продолжим наш разговор. А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать», — резюмировал он.

Путин и Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет с которой не смог приземлится в Сочи из-за погодных условий.

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть позже приедут. Но мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать текущие дела. Думаю, что выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными сегодня. У нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за полтора часа затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Владимир Путин.

С российской стороны кроме Владимира Путина на переговорах присутствуют заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. С белорусской — первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Эти переговоры стали первыми между Путиным и Лукашенко в 2020 году. Одной из основных тем, которую запланировали обсудить президенты, является отсутствие договора о поставках в Беларусь российской нефти. В прошлом году все попытки договориться, несмотря на интенсивность переговоров, провалились. За два дня до приезда в Сочи Лукашенко назвал предстоящие переговоры с Путиным «моментом истины».