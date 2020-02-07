Компании промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских нефтекомпаний в Беларуси.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к российским компаниям, работающим на топливном рынке Беларуси, «Сафмар» поставит нефтепродукты уже в феврале.

Белорусские заводы работают с компаниями «Сафмара» по процессингу. Часть нефтепродуктов, полученных по процессингу, будет реализована «Сафмаром» российским компаниям, АЗС которых сейчас испытывают определенный дефицит в топливе для розницы, отметил источник.

Среди российских компаний в Беларуси имеют свои сети АЗС «Роснефть» , «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Татнефть».