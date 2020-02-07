Государственный таможенный комитет ответил на вопросы граждан о том, можно ли ввозить в Беларусь автозапчасти для своих автомобилей.

В соответствии с нормами Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» (далее – Решение №107) и Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования» автозапчасти для легкового автомобиля можно ввезти без уплаты таможенных пошлин, налогов на таможенную территорию Евразийского экономического союза, когда выполняются следующие условия (в совокупности):

1.Перемещаемые товары (автозапчасти) отнесены к товарам для личного пользования;

2.Общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

3.Общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограмм).

В случае превышения вышеуказанных стоимостных либо весовых норм беспошлинного ввоза, выпуск товаров для личного пользования возможен при условии письменного таможенного декларирования с использованием пассажирской таможенной декларации и уплате таможенных платежей. При этом в целях перемещения товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, необходимо избрать «красный» коридор в пунктах пропуска оборудованных системой «двойного» коридора.

При этом, необходимо отметить, что Приложением 6 к Решению № 107 определен перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. К таким товарам, в том числе, относятся двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов) (пункт 10 Приложения 6 Решения).

Выпуск товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, может быть осуществлен в порядке, предусмотренном для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Кодексом, в том числе, таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления».

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» — «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»).