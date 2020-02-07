Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

Сегодня в Витебске состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. Партнеры к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. «Также достигнута договоренность о подготовке общего соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан», — сказал Алексей Бегун.

Стороны обсудили вопросы подготовки миграционных служб к чемпионату мира по хоккею в 2021 году в Минске и матчей чемпионата Европы по футболу этого года в Санкт-Петербурге. «Возможно, позже заключим так называемое спортивное соглашение. Оно позволит гражданам третьих стран осуществлять транзит через территорию России и Беларуси для участия в международных мероприятиях», — добавил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится проект концепции миграционной политики Союзного государства. «Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами. Концепция потребует принятия дополнительных организационных, практических и технических мер по ее выполнению. Соответствующий план подготовили по линии МВД России и Беларуси», — подчеркнул Дмитрий Демиденко.