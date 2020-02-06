5 февраля на 43 году жизни скоропостижно скончался полковник милиции Крылов Вячеслав Георгиевич, начальник ГАИ Могилевской области, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Крылов В.Г. родился 6 мая 1977 года в г. Шклове Могилевской области. В 2000 году окончил Академию МВД Республики Беларусь. В 2015 году – Академию управления при президенте Республики Беларусь.

С октября 2019 года и до настоящего времени являлся начальником управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Церемония прощания состоится 7 февраля с 10 до 13 часов в Шклове в районном Доме культуры.