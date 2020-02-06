Технологию оплаты проезда в маршрутных такси с помощью смартфона хотят предложить в Минске. Об этом во время проведения прямой линии «Минск-Новости» рассказал директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

— Сегодня в маршрутках пассажиры могут рассчитаться за поездки только наличными деньгами, что не каждому удобно. Мы хотим проработать безналичный вариант оплаты, который примут и пассажиры, и частный бизнес. Остановились пока на смартфоне. Но возможность оплатить проезд наличными также останется. Попытаемся осуществить эти планы таким образом, чтобы перевозчикам не пришлось тратиться на дополнительное оборудование.

По словам В. Шкуратова, в ближайшее время в СТС обсудят эту тему вместе с перевозчиками и разработчиками, чтобы рассмотреть технические и юридические аспекты, соответствие налоговому законодательству. На встречу планируется пригласить также специалистов, которые смогут дать разъяснения по этим вопросам. Кстати, отметил директор, в Бресте почти год назад был запущен пилотный проект по оплате проезда через мобильное приложение на смартфоне во всем общественном транспорте.

Скоро, напомнил руководитель предприятия, в Минске начнет функционировать и мобильное приложение с расписанием и временем прибытия столичных маршруток.

Такой сервис — вещь полезная, правда, с ее помощью невозможно определить, подъедет машина к твоей остановке или нет. На прямую линию, например, позвонил Владимир Владимирович и пожаловался, что 5 февраля рано утром около часа ожидал маршрутку № 1547. Две машины прошли по 2-й полосе, не останавливаясь, потому что были заполнены. Пассажир смог войти лишь в третью, где тоже было полно людей, кроме того, водитель не выдавал билеты.

— Проверим маршрут. Если факты подтвердятся, примем меры, — заверил В. Шкуратов. — С другой стороны, этот маршрут очень популярен у пассажиров: за 1,2 рубля они могут доехать из Колодищ до ул. Корженевского. Экспрессные автобусы курсируют по нему с интервалом 5–7 минут, куда уж чаще…