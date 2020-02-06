Причины аварии пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов в области Ломбардия, погибли два человека. Об этом сообщает Corriere della Sera в четверг, 6 февраля.

Отмечается, что жертвами стали машинист поезда и железнодорожный работник. Трамвы получили 30 человек, один из их в тяжелом состоянии.

Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени.

Причины аварии пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.

На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.