Это пока рекорд с начала года, пишет abw.by. Водитель тягача, гражданин Беларуси, арестован.

31 января вечером в КПП «Лаворишке» таможенники проверили груз досок из Беларуси и обнаружили тайник с 280 тысячами пачек сигарет. С начала года это самый крупный контрабандный груз из задержанных в Литве. Его стоимость — почти миллион евро, сообщает Литовская таможня.

Водитель тягача Iveco прибыв в пункт пропуска, рассказал таможенникам, что везет в Литву доски. Но таможенники знали, что древесина зачастую является прикрытием для контрабанды, и решили проверить грузовик с помощью мобильной системы рентгеновского контроля. Внутри нашли партию контрабандных сигарет — 280 тыс. пачек семи марок. Общая стоимость задержанного груза — 977 тыс. евро со всеми налогами. Сигареты находились в первой половине полуприцепа, а во второй в средине официальной загрузки также была пустая полость, в которую были загружены сигареты.

Водитель и груз задержаны, начато расследование. 2 февраля суд разрешил взять водителя под арест на месяц.

По уточненным данным, в прошлом году литовская таможня задержала 8,25 млн пачек контрабандных сигарет. Это на 34% больше, чем в 2018 году.