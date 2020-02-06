Первый заместитель премьер-министра Республики Беларуси Дмитрий Крутой 5 февраля 2020 года, на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации заявил, что задачу построения IT-страны нужно решить к 2025 году.

Крутой: «В среднесрочной перспективе, на горизонте 2025 года, мы обязательно должны решить масштабную задачу построения IT-страны. Должны быть осязаемые, предметные результаты, которые мы можем не только нашему обществу показать, но и не международной арене».

В качестве куратора отрасли связи и информатизации Крутой назвал одной из задач для себя налаживание работы Совета по цифровой экономике.