Международная группа астрономов обнаружила мертвую галактику гигантских размеров, которая существовала 12 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял 1,8 миллиарда лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Команда провела спектроскопические наблюдения с помощью спектрографа MOSFIRE (Multi-Object Spectrograph for Infrared Exploration), находящегося в Обсерватории Кека (Гавайи).

Галактика, которую обозначили как XMM-2599, характеризовалась высокой скоростью образования звезд (тысяча солнечных масс в год), однако затем этот процесс полностью прекратился. Ученые пока не знают, в чем причина смерти XMM-2599. По массе она была сравнима с 300 миллиардами Солнц, что делало ее ультрамассивной галактикой, которые в ту эпоху были чрезвычайно редки. Как предсказывают математические модели, хотя в те времена такие галактики существовали, они должны формировать звезды в течение более длительного времени.

Исследователи полагают, что галактика могла перестать получать вещество, необходимое для звездообразования, или могла активироваться сверхмассивная черная дыра в ее ядре. Неизвестно, что происходит с XMM-2599 в настоящее время. Возможно, что она могла притянуть к себе ближайшие активные галактики и вновь вернуться к жизни, превратившись в центр яркого галактического скопления.