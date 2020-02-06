По состоянию на утро 6 февраля от новой коронавирусной инфекции в Китае за день умерли 73 человека. Общее число погибших достигло 565 человек, из них в Китае — 563, сообщает South China Morning Post.

За день новый коронавирус 2019-nCoV обнаружили у еще 3694 человек в Китае, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Общее число заболевших вирусной пневмонией в мире — 28243 человека.

За пределами Китая больше всего заболевших в Японии (45 человек), Сингапуре (28), Таиланде (25), Южной Корее (23) и Австралии (14).

От вирусной инфекции за день выздоровели почти 300 человек. Общее число выздоровевших в мире — 1208, из них в Китае — 1153.

От новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Как сообщает «Синьхуа», 6 февраля в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир». В испытаниях будет участвовать 761 человек, которые заболели пневмонией из-за нового типа коронавируса.