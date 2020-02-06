Что эффективнее: увеличивать экспорт или бороться с импортозамещением?

«Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, — заявил Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». — За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело».

Улучшит ли импортозамещение экономическую ситуацию в Беларуси?

Аналитик исследовательской группы BusinessForecast Александр Муха полагает, что сразу от импорта отказаться невозможно и даже не целесообразно по отдельным товарным позициям и по некоторым позициям услуг внешней торговли, которые оказывают резиденты из других государств.

— Важно взвешивать все «за» и «против», те затраты, усилия, деньги, инвестиции, необходимые для организации импортозамещающих производств. Нужно сравнить затраты и ожидаемые выгоды в среднесрочной и долгосрочной перспективе, руководствоваться здравым смыслом. Например, бананы в Беларуси не растут, и отказаться от их импорта не целесообразно, — отмечает эксперт.

По его мнению, есть позиции по импорту, которые можно было бы сократить, но это очень кропотливая работа. Есть позиции, которые Беларусь импортирует, но производит и сама. Тут можно воспользоваться инструментами для ограничения импорта.

— В то же время Беларусь является страной-участницей Евразийского экономического союза, мы работаем по тому таможенному тарифу, который существует в рамках Таможенного союза, поэтому мы не можем взять и пересмотреть ввозные таможенные пошлины на какие-то товары и услуги, не согласовав с остальными партнерами, — подчеркивает Александр Муха.

В 2019-м году импорт товаров в Беларусь возрос по сравнению с 2018-м годом на 2,3% до 39,342 миллиарда долларов. А экспорт за этот период снизился на 2,9% до 32,937 миллиарда долларов. В результате отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с третьими странами увеличилось с минус 4,534 миллиарда долларов до минус 6,405 миллиарда долларов.

— Это внушительные для Беларуси деньги, что свидетельствует о существенном ухудшении ситуации во внешней торговле товарами, кода отрицательное сальдо увеличилось почти на 1,9 миллиарда долларов. Озабоченность руководства страны с этой точки зрения выглядит обоснованной. Но я бы дополнительно делал ставку на то, чтобы увеличивать экспорт белорусских товаров и услуг на внешние рынки, расширять присутствие белорусских компаний на рынках зарубежных государств и этим способствовать увеличению поступлений валютной выручки, — говорит аналитик. — Это может быть более серьезным и эффективным инструментом сокращения отрицательного внешнеторгового сальдо Беларуси по сравнению с мерами в части организации импортозамещающих производств.

Этот вопрос, полагает экономист, должен быть тщательно изучен, чтобы не повторить негативный опыт, связанный, например, с цементными заводами.

— Нам такие инвестиции в импортозамещающее производство, по большому счету, не нужны. Лучше сосредоточиться на расширении присутствия белорусов за рубежом, — отмечает собеседник.

В этом году в Казахстане должна пройти министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), на которой Беларусь может быть принята в этот международный клуб.

— В этом случае у нас дополнительно снизятся ввозные пошлины для белорусских товаров со стороны третьих государств, кроме того, у белорусов расширятся возможности в части защиты своих интересов на внешних рынках, в том числе в рамках суда ВТО. Нужно не ограничиваться организацией импортозамещающих производств, а усиливать, развивать те предприятия и производства, где Беларусь конкурентоспособна на внешних рынках, возможно, даже за счет радикального усовершенствования деловой среды и инвестиционного климата в стране, — заключает Александр Муха.