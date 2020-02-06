Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти за сотрудничество с Беларусью и предложил в его честь назвать одну из дорог страны. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом ЕБРР, передает БЕЛТА.

«К великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком. Я еще раз подчеркиваю: очень жаль, — сказал президент, приветствуя руководителя банка. — Тем не менее жизнь есть жизнь, она на этом не заканчивается. Будет очень правильно, если я от имени белорусского народа вас поблагодарю за все, что было сделано в период руководства вами банком в Беларуси».

За годы сотрудничества ЕБРР инвестировал в страну 3 млрд евро. Только за прошлый год объем инвестиций составил около 400 млн евро. «Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю, — подчеркнул Александр Лукашенко и с долей юмора продолжил: — Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка».

Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с банком в сфере строительства и реконструкции дорог, а также с самим Чакрабарти на новой должности.