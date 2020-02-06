Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам работы энергокомплекса Беларуси накануне своего визита в Сочи, где он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам президента, целью совещания стала необходимость обсуждения ряда мер по выполнению прогнозных показателей. Он призвал к преодолению негативных тенденций, наметившихся в белорусской экономике под влиянием последних событий в мире, и с учетом взаимоотношений с Россией. К разногласиям с РФ уже все привыкли. Это регулярно происходит на протяжении 13 лет. Хотя есть конкретные обязательства и подписи под документами.

Да и вообще, Беларуси как-то часто приходится корректировать свои экономические планы в зависимости от поведения партнеров. Поэтому перед правительством предельно четкая задача: «Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров».

Поиск альтернативных поставщиков и надежных каналов — продолжается. Ибо, как еще раз повторил сегодня Лукашенко, все НПЗ должны работать. Все контракты (по поставкам нефтепродуктов в Европу, Украину и т.д.) должны исполняться.

Встреча глав государств Беларуси и России состоится 7 февраля в Сочи. Перед поездкой президент принял решение обсудить текущее положение дел в энергетическом комплексе.