5 февраля 2020 года профсоюзы Беларуси обсудили вместе с нанимателями совершенствование системы начисления пенсий для работников-пенсионеров.

ФПБ считает, что этой категории не стоит продолжать платить взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), ведь на время работы пенсию ограничат, а её размер пока пересматривать не будут.

Поэтому профсоюзы хотят устранить этот дисбаланс. На заседании Нацсовета по трудовым и социальным вопросам был рассмотрен вопрос создания рабочей группы, которая бы и взяла на себя ответственность за поиск решений.

Пока специалисты видят два варианта развития событий.

1.Освободить пенсионеров от выплат в ФСЗН.

2.Пересчитать пенсии работающих пенсионеров, учитывая их стаж после назначения выплат.

Также во время заседания обсуждали применение постановления Совмина № 744 «Об оплате труда работников» на практике.

Согласно этому документу, повышению оплаты за работу предшествует повышение производительности. Напомним, что с 1 февраля повысили пенсии в Беларуси.