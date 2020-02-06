Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой уполномочен на подписание соглашения по нефти с Казахстаном. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Крутой уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. При необходимости возможно внесение в соглашение непринципиальных изменений. Первый вице-премьер также будет подписывать соглашение по нефти при достижении договоренности.