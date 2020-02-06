Депутаты и член «Белой Руси». Интересные факты о задержанных «сахарных королях»

Телеканал «Беларусь 1» еще до суда назвал их «сахарной мафией». Рассказываем интересные факты о задержанных директорах четырех заводов, а также главе «Белорусской сахарной компании».

Объединяет директоров предприятий многое: на градообразующих заводах они работали чуть ли не всю жизнь, официально и неофициально были представителями власти.

Михаил Криштапович: был членом Совета Республики

Михаил Криштапович возглавлял Городейский сахарный комбинат больше двадцати лет – с 1997 года. При его непосредственном участии в городском поселке возник ряд новых объектов инфраструктуры: от ресторана до Дома культуры. Михаил Криштапович – известный любитель футбола, один из основателей «сахарного дерби».

Благодаря его помощи клуб «Городея» пробился в высшую лигу, где конкурирует с командой коллег – ФК «Слуцк».

В 2008-2012 годах Криштапович работал в Совете Республики. Для его задержания белорусские спецслужбы развернули самолет над Польшей.

Виктор Миронов: член Республиканского совета «Белой Руси»

Виктор Миронов родился в Карельской АССР, трудовой путь начинал в Свердловской области. На Жабинковский сахарный завод устроился еще в 1988 году. Начинал слесарем, а в 2008 году стал генеральным директором.

Работал депутатом Жабинковского районного Совета депутатов и Брестского областного Совета депутатов.

Недавно Миронов вошел в состав Республиканского совета «Белой Руси».

Николай Прудник: «Сын земли Слуцкой»

Уроженец Слуцкого района Николай Прудник начал работать агрономом на местном сахарорафинадном комбинате еще в 70-х. Возглавил предприятие в 2004 году.

Как и другие директора сахарных предприятий пользовался большим авторитетом в городе. «Народная газета» озаглавила материал о нем так: «Сын земли Слуцкой». При его помощи ФК «Слуцк» закрепился в высшей лиге, став участником «сахарного дерби» с «Городеей».

Прудник работал депутатом Слуцкого районного Совета депутатов и Минского областного Совета депутатов. По слухам, это он (а не гендиректор «Могилевхимволокно» Петр Рудник) был вместе с Михаилом Криштаповичем на борту развернутого над Польшей самолета.

Дмитрий Егоров: участник велодвижения

Говорят, на Скидельском сахарном комбинате работали еще родители Дмитрия Егорова. Он стал гендиректором предприятия в 2006 году.

Был делегатом Всебелорусского народного собрания, работал депутатом Гродненского районного Совета депутатов.

В городе-спутнике Гродно Дмитрий Егоров известен как активный участник велосипедного движения.

Не так давно у его семьи появился двухэтажный дом.

Дмитрий Кириллов: председатель Белорусской ассоциации керлинга

Дмитрий Кириллов в 2006 году возглавил «Белорусскую сахарную компанию», учредителями которой выступили четыре отечественных завода. Помимо сахара компания торгует в России продукцией «Коммунарки».

Кириллов также известен как председатель Белорусской ассоциации керлинга. В качестве спортсмена он даже выступал на чемпионатах Европы.

В 2010 году Дмитрия Кириллова избрали членом Национального олимпийского комитета (НОК), главой которого, как известно, является сам Александр Лукашенко.