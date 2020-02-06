Недавней отменой нескольких документов при прохождении техосмотра и получении разрешения на допуск к дорожному движению реформирование этих процедур ограничиваться не должно, считает директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

В интервью Interfax.by он рассказал, какие из требований считает устаревшими и какую работу предприятие ведет по их изменению.

«Система гостехосмотра ранее находилась в ведении МВД. В 2003 году эти функции перешли к Минтрансу, было создано предприятие «Белтехосмотр». При этом фактически система осталась без изменений», — рассказал Ленчевский.

Как отметил директор «Белтехосмотра», многие требования к автовладельцам при прохождении ГТО и получении допуска для Госавтоинспекции были возможностью дополнительного контроля по ключевым направлениям работы. В структуре «Белтехосмотра», по мнению Ленчевского, они просто лишние, без необходимости дублирующие работу других организаций. Включая в первую очередь то же ГАИ.

«Я давно говорил, что справки о состоянии здоровья при получении разрешения на допуск не нужны. На мой взгляд, можно было бы уйти от многих документов в списке предъявляемых документов. И не только документов. Так, проверка аптечки и огнетушителя тоже не относится к оценке технического состояния транспортного средства», — отметил руководитель «Белтехосмотра».

Аптечки и огнетушители для прохождения гостехосмотра зачастую просто перекладываются из автомобиля в автомобиль, рассказал Ленчевский. «На мой взгляд, на техосмотре должен проверяться исключительно сам автомобиль», — подчеркнул он.

«Указом президента из списка предъявляемых документов исключен талон предупреждений. Осталось только само водительское удостоверение. Но на мой взгляд и оно для проведения процедуры нам не нужно. Проверять, имеет ли право водитель находиться за рулем, — задача ГАИ», — отметил Ленчевский.

Руководитель «Белтехосмотра» рассказал, что сейчас предприятие работает над тем, чтобы изменить формат разрешения на допуск. «На сегодняшний день разрешение выглядит как наклейка, которая клеится на лобовое стекло. Нигде не предусмотрено, что это обязательно должна быть наклейка, что она должна быть приклеена. В ПДД написано, что разрешение должно предъявляться сотруднику ДПС при остановке. Некоторые водители просто возят ее с другими документами», — отметил он.

«Я считаю, что уже пришло время пересмотреть форму этого документа. Мы стараемся идти в ногу со временем, работаем над цифровизацией, и есть задумки перевести этот документ в электронный формат, чтобы его можно было просто отправлять автовладельцу на электронную почту», — добавил Ленчевский.

В таком документе будет QR-код, в котором будет зашифрована диагностическая карта транспортного средства, с данными, где автомобиль проходил техосмотр, когда, какие неисправности были выявлены.

Сотрудники ГАИ, сам владелец смогут считывать эти данные из системы. При этом обмен данными, подчеркнул Ленчевский, будет проходить по защищенным каналам и будет персонифицирован. Так, диагностическая карта будет подписана цифровой подписью того инженера, который ее составлял.

«Я бы хотел уйти и от той формы диагностической карты, которая имеется сейчас. Сегодня это бланк строгой отчетности, который заказывается на Гознаке, рассылается по филиалам курьерской службой, потом из филиалов на диагностические станции. Должен вестись специальный учет этих бланков», — рассказал руководитель «Белтехосмотра».

«В итоге печатается документ, который далеко не всегда востребован. Для юрлиц, для отчетности, он необходим. Но основная масса проходящих наши процедуры – все-таки физлица», — добавил он. Деньги, затрачиваемые на диагностические карты в той форме, в которой они существуют, отметил Ленчевский, в итоге закладываются в стоимость услуг СТО.

По мнению директора предприятия, логично было бы, по образцу Российской Федерации, создавать документ в электронном виде, давать автовладельцу доступ к нему в информационной системе «Белтехосмотра», а распечатывать – только по запросу, на обычном листе бумаги.

«Планов очень много, но на сегодняшний день многие вопросы тормозятся из-за того, что ряд нормативных документов уже много лет требует доработок. Это касается как документов Минтранса, так и Совмина», — резюмировал Ленчевский.