Актер из «Сверхъестественного» пошутил в Instagram про белорусские деньги

Известный американский актер Джаред Падалеки пошутил в своем аккаунте Instagram о старых белорусских купюрах с изображением зайца и лося, сообщает агентство «Минск-Новости».

Актер, которого по сюжету сериала «Сверхъестественное» часто называют лосем, поблагодарил Беларусь за дизайн купюры с изображением этого животного.

«Теперь, когда понятно, что никаких серьезных последствий не будет, я хотел бы публично поблагодарить Беларусь за тайный сговор по созданию дизайна официальной валюты… Я бы сказал, что у нас был отличный телефонный разговор. (Хотя ЛОСЬ и должен был стоить дороже!)», — написал Джаред.

На пост Падалеки в комментариях отреагировало Министерство иностранных дел Беларуси, пригласив актера в Беловежскую пущу, где как раз много лосей.

Селфи Джареда с белорусскими деньгами набрало почти 313 тысяч лайков и около 3,5 тысяч комментариев.