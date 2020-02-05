Великобритания после своего выхода из Евросоюза приняла решение сохранить санкционный режим в отношении Беларуси, введенный ЕС.

«Великобритания решила сохранить режим санкций в отношении Беларуси, который был введен Евросоюзом», — заявила посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс журналистам в среду в Минске.

Дипломат отметила, что, как и в случае Евросоюза, режим санкций будет подвергаться пересмотру каждый год. «Пока режим такой же, как в ЕС», — добавила она.

При этом посол заявила о несоответствии действительности информации о том, что ранее введенные санкции будут расширены.

Говоря о том, что необходимо сделать Беларуси для снятия европейских санкций, Перкинс отметила, что » нужно будет увидеть большой прогресс в сфере прав человека». «Мы видим, что у Беларуси уже есть определенный прогресс в этой сфере и мы будем и дальше поощрять его», — подчеркнула посол.

Дипломат пояснила, что в частности она видит прогресс в том, что у гражданского общества появились возможности для обсуждения ряда вопросов с правительством. «Гражданское общество — это важный элемент в любой стране, и приятно слышать, что у них появилось больше возможностей для диалога с властями», — сказала она.

Как сообщалось, Евросоюз ежегодно в конце февраля пересматривает оставшиеся санкции в отношении Беларуси – действующий с 2011 года запрет на поставку оружия в страну и сохраняющийся с 2004 года запрет на въезд в ЕС в отношении четверых белорусов, которых Брюссель подозревает в причастности к похищению двух оппозиционеров, предпринимателя и журналиста в 1999-2000 годах.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Беларуси, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.