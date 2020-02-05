В Столинском районе сельская дискотека закончилась для 45-летнего жителя д. Коротичи уголовным делом. Мужчину подозревают в особо злостном хулиганстве, сообщает пресс-служба МВД.

– Все случилось в местном доме культуры, куда подозреваемый пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить известную композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, причем не единожды. Однако очередное пожелание односельчаника станцевать под любимый хит было проигнорировано, ему попросту посоветовали покинуть дом культуры, – рассказали в отделении милиции Давид-Городка.

В итоге обиженный мужчина ушел. Правда, вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему. Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну последнего: парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону. В последующем у подозреваемого оружие отобрали и вызвали милиционеров.

Мужчина ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, как и где подозреваемый раздобыл ружье.

Действиям сельчанина дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.