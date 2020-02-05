Расписание столичных маршруток можно будет узнать в мобильном приложении, сообщил во время интервью «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

— Оно будет запущено в тестовом режиме уже примерно через неделю. С помощью мобильного приложения пассажиры смогут узнать расписание маршрутных такси и пути их следования, примерное время до их фактического прибытия, найти оптимальные маршруты и прочее. До 1 мая оно будет работать в тестовом режиме, пользователям (как пассажирам, так и перевозчикам) предложим высказывать свое мнение об этом продукте на нашем сайте. Если будут замечания, будем дорабатывать, – отметил В. Шкуратов.