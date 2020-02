В аэропорту Стамбула при посадке разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines разбился в среду вечером, 5 февраля, во время посадки в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен. Местные телеканалы показывали в прямом эфире, что Boeing 737 фактически развалился на части. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Получили травмы 52 человека, они госпитализированы, сообщает DW. Министр транспорта Турции заявил, что погибших нет.

Самолет вылетел из города Измир в западной Турции, на его борту было 177 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке лайнер врезался во взлетно-посадочную полосу, распался на части и загорелся. Он приземлялся под проливным дождем.

После катастрофы аэропорт Сабиха Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.

