Платформа микроблогов Twitter введет специальную пометку для фейковых фото, видео и аудиозаписей. Об этом сообщается в блоге компании.

Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение. Помимо содержания медиафайла, будут проверяться его метаданные, сопровождающий его твит и профиль пользователя, которые разместил этот медиафайл.

Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в ленте и предупреждать пользователей, которые хотят их лайкнуть или ретвитнуть. Если соцсеть посчитает, что фейковый медиафайл создает угрозу безопасности человека или группы людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовое насилие и беспорядки, он будет удален.

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2020 года.