На встрече депутатов бундестага с парламентариями Беларуси приоритетными оказались вопросы экономического сотрудничества. Что предложили немецкие депутаты, а о чем не стали говорить?

В начале февраля Беларусь с официальным четырехдневным визитом посетила немецкая парламентская делегация. В Минск она прибыла по приглашению Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В состав немецкой делегации вошли 5 человек, среди них заместители председателя группы от фракций Левой партии Томас Лутце (Thomas Lutze), партии «Союз 90/»Зеленые» Маргарете Баузе (Margarete Bause) и правопопулистской «Альтернативы для Германии» Кристоф Нойнман (Christoph Neunmann).

«Мы приехали для того, чтобы и дальше развивать отношения и взаимопонимание между нашими странами», — заявил глава делегации, депутат от консервативного блока ХДС/ХСС, председатель Германо-белорусской парламентской группы бундестага Марк Хауптман (Mark Hauptmann). Беларусь никогда не была простым партнером для ФРГ — немецкие политики часто критикуют белорусские власти за грубые нарушения прав человека, несоответствие стандартам европейской демократии и наличие в стране смертной казни.

Германию интересует экономическое сотрудничество с Беларусью

Членов немецкой парламентской делегации в Беларуси ждала обширная программа. Кроме официальных встреч в парламенте и МИДе, было запланировано посещение белорусско-германского «Детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда» в Вилейском районе Минской области, поездка в мемориальный комплекс «Тростенец», встречи с представителями белорусского гражданского общества, а также визит в белорусский Парк высоких технологий.

Официальный диалог между белорусскими и немецкими депутатами начался со встречи в парламенте Беларуси. Главной целью было обсуждение начала работы недавно созданной Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия. Марк Хауптман подчеркнул, что сейчас ФРГ нацелена на развитие более тесного сотрудничества с Беларусью — «после некоторого отдаления взят курс на сближение». Как и другие немецкие депутаты, Хауптман не впервые посещает Беларусь и с некоторыми белорусскими коллегами уже был знаком.

Накануне в беседе с корреспондентом DW Хауптман заявил, что в германо-белорусских отношениях сейчас наблюдается новая динамика и развитие в самых разных областях. Политические, социальные, экономические и культурные вопросы стороны планируют обсуждать в рамках Стратегической консультативной группы Беларусь-Германия, которая начинает работу уже на следующей неделе. «Цель консультативной группы — выработать новые идеи и проекты сотрудничества между государствами и как можно быстрее внедрить их», — сказал Хауптман.

От производства автомобилей до стартапов

Немецкую сторону на встрече, в первую очередь, интересовало развитие экономического сотрудничества между странами. «Немецкие фирмы заинтересованы в том, чтобы поддерживать инвестиционные процессы в Беларуси, а Германия также готова содействовать экспорту белорусской продукции в Европу», — заявил на встрече Хауптман. Депутат уточнил, что Германию интересуют белорусские транспортные средства, которые работают на электричестве. Более того, огромный потенциал Хауптман видит в технологических стартапах Парка высоких технологий (СЭЗ под Минском. — Ред.), способных работать на основе новых идей.

Андрей Савиных, глава Постоянной комиссии белорусского парламента по международным делам, в свою очередь, выразил мнение, что Беларусь может быть более плотно связана с Германией в сфере автомобильного сектора и приборостроения через производство компонентов для ее техники. «У нас уже есть позитивный опыт в области автомобилестроения, например, для производства Volkswagen в Германии. Эту практику нужно расширять. В приборостроении Беларусь также может быть конкурентоспособной на мировой арене», — считает Савиных.

Германия не должна вмешиваться в отношения Беларуси и России?

Из-за насыщенности программы немецкой делегации, встреча с белорусскими парламентариями длилась чуть меньше часа. За это время Марк Хауптман не раз отметил, что они прибыли в Беларусь на этапе глубоких изменений в стране. «Беларусь ищет способы позиционирования в рамках Европы, и мы приехали, чтобы сделать предложения о том, как Германия и Европа могут внести вклад в развитие Беларуси», — сказал депутат.

Немецкий депутат не ошибся, говоря об особом времени глубоких изменений в Беларуси. Визит германской парламентской группы совпал с обострением отношений между Минском и Москвой — весь прошлый год страны обсуждали углубление интеграции в рамках Союзного государства. Так и не договорившись, новый год Беларусь и Россия начали с нефтяного кризиса — российская нефть не поступает на белорусские НПЗ уже больше месяца, и Минск всеми способами пытается найти альтернативу.

На вопрос корреспондента DW о том, собирается ли Германия оказать поддержку Беларуси, если российское давление будет продолжаться, глава немецкой делегации Марк Хауптманн заявил, что Германия не должна вмешиваться в российско-белорусские отношения и указывать, как они должны развиваться. «Наше дело — сделать предложение Беларуси по развитию наших отношений, а также отношений между Беларусью и Европой», — считает немецкий депутат.

Вопрос прав человека в Беларуси остался почти без внимания

Меньше всего внимания на встрече белорусских и немецких депутатов было уделено вопросам прав человека и демократии в Беларуси. Среди всех участников встречи об этих проблемных для Беларуси вопросах вспомнила только член немецкой делегации, депутат от партии «Союз 90/»Зеленые» Маргарете Баузе (Margarete Bause) и предложила включить их обсуждение в рамках Стратегической консультативной группы. «Основой должно быть соблюдение стандартов прав человека, и я надеюсь, что во время нашего визита депутаты, члены правительства и гражданского общества расскажут, как мы со своей стороны можем укрепить этот процесс», — сказала Баузе в комментарии для DW.

Белорусский депутат Андрей Савиных позитивно относится к предложению своей немецкой коллеги включить вопросы прав человека в обсуждение консультативной группы. Однако он заявил, что Германии стоит отказаться от ложных политизированных клише в вопросах прав человека в Беларуси. «И ЕС, и Германии предстоит понять систему защиты прав человека в Беларуси и выработать взвешенный конструктивный подход, который будет работать на укрепление прав человека во всем мире», — считает Савиных.

Недавно в Беларуси также вызвало широкий резонанс расследование DW, в основу которого легло интервью экс-бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ Юрия Гаравского. Гаравский признался, что по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко весной и осенью 1999 года участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Александра Лукашенко.

МИД Германии призвал к всестороннему расследованию обстоятельств исчезновения оппозиционных политиков в Беларуси, добавив, что принял к сведению освещение этой темы. Однако немецкие депутаты во время визита в Беларусь дополнительно комментировать расследование DW не стали.