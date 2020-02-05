Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркивает заинтересованность нового состава правительства РФ в продолжении работы по углублению интеграции с Беларусью на основе подготовленных в прошлом году 30 дорожных карт, несмотря на ситуативный спор между предприятиями по условиям поставки энергоресурсов в республику.

«Итогом 2019 года является согласование или сближение позиций практически по всем 30 дорожным картам. Это очень важный результат, подтверждающий масштаб и глубину интеграционной работы», — сказал Мезенцев журналистам в среду в Минске.

По его словам, в РФ завершается «настройка нового управленческого состава правительства». При этом посол напомнил, что через несколько дней после утверждения нового состава правительства состоялась встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По мнению посла, «взаимная заинтересованность и то внимание, которое традиционно отличает взаимодействие глав правительств, будут сохранены». «Убежден, что это важный знак в продолжение большой работы по взаимодействию на экономическом поле, но это не менее важный знак, предвосхищающий продолжение работы по интеграционной повестке», — сказал Мезенцев.

Посол также подчеркнул, что «по абсолютному большинству дорожных карт либо найдено полное взаимопонимание, либо сближение подходов таково, что можно говорить о том, что результаты такой работы будут успешно продолжены с выходом на результат в ближайшие месяцы, в ближайшее время».

Он убежден, что проблемы с поставками энергоресурсов в Беларусь не следует рассматривать как сигнал о прекращении работы по углублению интеграции. «Отринуть такую работу, забыть ее, заменить ее в информационном поле разговором об оперативном споре, которые есть между хозяйствующими субъектами… я еще раз подчеркиваю: спор между хозяйствующими субъектами на нефтяном рынке – это не индикатор ухудшения двусторонних отношений (Беларуси и России — ИФ)», — сказал Мезенцев.