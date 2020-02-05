При помощи математики определили самого красивого мужчину в мире

Известный английский актёр Роберт Паттинсон завоевал звание самого красивого мужчины в мире. Идеалы красоты вычислялись на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно математической формуле, параметры лица 33-летнего Паттисона оказались на 92% близки к идеалу.

Ранее первое место занимал Джордж Клуни. Но он уступил лидерство и стал пятым из-за возрастных изменений его пропорций лица.

Показатели идеальности определил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильвой при помощи новейших компьютерных технологий. К слову, данную математическую формулу он использует и в своей работе при выполнении операций.