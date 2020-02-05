Новый поезд «Штадлер» в минском метро стал возить пассажиров на Автозаводской линии

Пассажиры Автозаводской линии метро вечером 4 февраля смогли оценить первый электропоезд ОАО «Штадлер Минск», передает агентство «Минск-Новости».

В конструкции электропоездов заложены самые прогрессивные технологии. Использование таких инноваций, как алюминиевый кузов и асинхронный двигатель, позволяют существенно увеличить нормативный срок службы и пробег.

Гарантийный срок эксплуатации — 560 тысяч километров пробега.

В конструкции кузова, ресурс которого рассчитан на 50 лет, применены звукопоглощающие материалы, позволяющие снизить уровень шума как в салоне, так и в кабине машиниста. Сочлененная конструкция и межвагонные проходы позволяют пассажирам передвигаться по всему составу и во время движения. На кузове головного и в салонах остальных вагонов установлены видеокамеры. В составах оборудованы специальные места для инвалидов-колясочников также точки для подзарядки электронных девайсов.

Салон и кабина машиниста оснащены системой кондиционирования воздуха. В головных вагонах предусмотрены откидные телескопические трапы для оперативной и безопасной эвакуации пассажиров при форс-мажорных ситуациях. Для обеспечения контроля и безопасности движения, снижения расхода электроэнергии и соблюдения интервалов электропоезд также оснащен системой автоведения.

— Уровень затрат на обслуживание новой техники будет значительно ниже, так как у нее меньшая периодичность ремонтов, — пояснил начальник службы подвижного состава Минского метрополитена Владимир Семашко. — Весь штат машинистов депо «Могилевское», а это 176 человек, а также некоторые специалисты «Московского» уже прошли обучение вождению современных электропоездов. Отмечу, что в эксплуатацию пока принят только один состав. Все остальные еще проходят настройку и пуско-наладочные работы. В последующие дни на Автозаводскую линию будет выходить только один электропоезд и лишь в вечернее время. Дело в том, что он меньшей вместимости и, прежде всего, предназначен для использования на третьей, Зеленолужской, ветке, платформы станций которой, как известно, рассчитаны на прием четырех вагонов. Позже, когда в нашем распоряжении будут пятивагонные составы, начнем эксплуатировать их и на действующих линиях.

По словам В. Семашко, вопрос обновления подвижного состава актуален, но все будет зависеть от финансовых возможностей метрополитена. Причем приобретаться техника будет только после проведения тендеров.

Как рассказала пресс-секретарь ОАО «Штадлер Минск» Дина Казакевич, в соответствии с заключенным договором до 2020 года предприятие поставило столичному метрополитену шесть четырехвагонных составов. 4 февраля был отправлен и первый из четырех пятивагонных. Остальная техника поступит в распоряжение подземки до конца второго квартала.

Фото Ирины Малиновской, видео Виктории Кириченко