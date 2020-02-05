Пропавшие в декабре мобильные датчики скорости вернутся на дороги, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Устройства убрали после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко.

ГАИ приостановила работу мобильных систем 19 декабря прошлого года, когда с дорог убрали датчики скорости. Незадолго до этого глава государства с возмущением отреагировал на огромное количество штрафов и подверг резкой критике не всегда обоснованные скоростные ограничения.

Как стало известно, мобильные датчики контроля скорости в ближайшее время вновь начнут действовать на улицах Бреста и трех трассах области. В УГАИ УВД Брестского облисполкома пояснили, что устройства появятся уже 5 февраля.