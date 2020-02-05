Министерство финансов с 5 февраля 2020 года повысило цены на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе (кроме купли-продажи банками драгоценных металлов в виде слитков и монет). Это предусмотрено постановлением № 1 от 28 января 2020 года, сообщает Национальный правовой портал.

Цена грамма золота 375-й пробы выросла до Br33,24 (ранее Br31,95), 500-й пробы — Br44,33 (ранее Br42,60). Стоимость грамма золота 583-й и 585-й проб будет составлять Br51,86 (прежняя цена — Br49,84), 750-й пробы — Br66,49 (ранее Br63,90), 900-й пробы — Br79,79 (ранее Br76,68). Цена грамма золота пробы 916 установлена в размере Br81,20 (прежняя цена Br78,04), пробы 950 — Br84,22 (до этого Br80,94), пробы 958 — Br84,93 (ранее Br81,62).

Стоимость грамма платины пробы 950 вырастет до Br53,38 (ранее Br50,82).

Цена грамма серебра 875-й пробы снизилась до Br0,89 (прежняя цена — Br0,90), 916-й пробы — Br0,93 (ранее Br0,94), 925-й пробы — Br0,94 (ранее Br0,95), 960-й пробы — Br0,98 (ранее Br0,99).