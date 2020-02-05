Беларусь решает с Казахстаном вопрос о беспошлинной поставке нефти, сообщил в среду заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко.

Как заявил вице-премьер, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.

«Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — цитирует Ляшенко агентство Sputnik.

Доставка скорее всего будет осуществляться через трубопроводный транспорт.

Вице-премьер проинформировал, что делегация концерна «Белнефтехим» отправится в Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти 6 февраля.