Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, а не с 2040, как предлагали раньше, сообщает BBC.

По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году.

С этой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил, открывая год борьбы с климатическими изменениями, который должен закончиться саммитом ООН по климату, который откроется в ноябре. Международная конференция, известная как COP26, пройдет в Глазго. На этом ежегодном мероприятии ООН оценивается прогресс в деле борьбы с климатическими изменениями.

По словам Джонсона, 2020 год «станет определяющим для климата планеты».

В своем заявлении он дал понять, что власти могут ввести запрет на дизельные и бензиновые автомобили даже раньше 2035 года, если позволят обстоятельства.

Теперь в предложение о запрете, впервые озвученное в 2017 году, внесены и гибридные автомобили. После введения запрета можно будет покупать лишь электрические и водородные автомобили и фургоны.