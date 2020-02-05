Действующие в Беларуси АЗС НК «Лукойл» ввели ограничения на отпуск топлива потребителям. В концерне «Белнефтехим» назвали это самоуправством, которое близко к провокации.

«Введение лимитов по количеству топлива на ряде АЗС Лукойла по сути самоуправство и находятся на грани провокации. Ни на уровне правительства, ни «Белнефтехима» таких решений не принималось. На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений перебоев с обеспечением нет», — заявил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Он также подчеркнул, что в настоящее время «НПЗ работают в прежнем режиме полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».

Как сообщил белорусский портал tut.by, ряд действующих в Беларуси АЗС «Лукойла» ввели лимиты на отпуск автотоплива.

В частности, со ссылкой на пользователей АЗС сообщается, что на АЗС № 21 «Лукойла» в Бресте введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили на АЗС.

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют только НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Белорусские НПЗ продолжают работу с минимальной загрузкой в условиях отсутствия поставки сырья от основных поставщиков.