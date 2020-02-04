Накануне «Минсктранс» заявил о том, что валидаторы и электронные компостеры в городском транспорте будут блокироваться примерно через 15 секунд после отъезда от остановки.

Однако информация об этом возмутила беларусов, вплоть до того, что граждане создали сразу несколько петиций и потребовали отставки руководства «Минсктранса».

Как только одна из петиций ушла властям, транспортники вдруг передумали таким диким способом ловить «зайцев»

Как сообщил агентству «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, данная инициатива не будет внедряться.

— Мы как заказчик данное предложение не поддержали. Система оплаты проезда останется такой, как и была, пассажирам не о чем волноваться, — сказал В. Шкуратов.

Заметим, «Столичный транспорт и связь» выступает заказчиком, регулятором, и без согласования с ним никакие изменения в работе городского транспорта Минска невозможны.

— Многие жители назвали решение о прекращении оплаты проезда в наземном транспорте банковской картой шагом назад. Чем это обусловлено?

— Сегодня мы тестируем эту систему и ориентируемся в первую очередь на оценку самих пассажиров. К сожалению, практически ежедневно поступают жалобы на то, что с карточки при оплате одной поездки деньги списываются за несколько. Пока это не будет исключено, применять технологию нельзя.

Сама идея хорошая, но ее исполнение нужно совершенствовать. Свои замечания мы направили разработчикам. Если они сумеют найти решения и исключить ошибки, то такая система оплаты получит развитие в наземном транспорте Минска.

Мы стараемся развивать городской транспорт, применять современные подходы, искать и внедрять передовые технологии. Нам поступают предложения как от государственных, так и от частных компаний, рассматриваем их все.

— Например? Что планируете внедрить в ближайшем будущем?

— Одно из направлений, над которыми работаем, — совершенствование остановочных пунктов. Задача – создать условия, чтобы человеку было комфортно и безопасно на остановке. Сейчас прорабатываем соответствующее инвестиционное предложение. Идея в том, чтобы как минимум на наших главных проспектах, а в дальнейшем, возможно, и на других улицах оборудовать остановочные пункты павильонами по типу «умная остановка».

Такая остановка будет включать в себя программно-аппаратный комплекс, при помощи которого пассажир сможет ознакомиться со схемой движения маршрутов, расписанием общественного транспорта, в том числе и фактическим временем прибытия. С помощью этой системы человек сможет построить оптимальный маршрут. Продумываются и другие информационные возможности. На остановке также будут предусмотрены кнопки вызова экстренных служб.

По опыту использования «умной остановки» на Немиге, могу сказать, что это нужная опция: еженедельно поступает 3-5 вызовов экстренных служб. Павильон будет оснащен видеокамерами, бесплатным Wi-Fi, платежным терминалом самообслуживания, автоматами для покупки проездных билетов.

Предусматривается кнопка, воспользовавшись которой, пассажир с ограниченными возможностями подаст сигнал водителю о том, что ему требуется помощь при посадке в транспорт. Реализовать этот проект на основных проспектах рассчитываем в 2020-2021 гг. Инвесторы, заинтересованные в нем, уже есть.