3 января суд Речицкого района вынес приговор отцу, который с 2017 года насиловал свою дочь.

Как сообщает Сильные Новости со ссылкой на Дняпровец, мужчина в течение последних двух лет насиловал девочку 2009 года рождения. То есть на момент, когда он впервые пошел на такой шаг, ребенку было всего 8 лет. Помимо этого, он показывал дочери на мобильном телефоне порнографические ролики «с целью возбуждения полового влечения».

На суде мужчина вину не признал.

Суд вынес приговор — 14 лет в колонии усиленного режима. Приговор обжалован обвиняемым.