Северное сияние в Финляндии, которое зафиксировали в 2018 году, заинтересовало ученых из Хельсинкского университета. Они подтвердили, что был обнаружен новый вид сияний, который засняли фотографы-любители.

Новый вид сияния назвали «дюнами». В отличие от обычных сияний, которые распространяются вертикально вниз от основных световых лент, узоры «дюн» растягиваются горизонтально, пишет «РБК-Украина».

Ученые сделали анализ северного сияния и заявили, что «дюны» могут проявляться из-за атмосферных волн. Так происходит, потому что воздух реагирует на различные температуры или плотности.

Такие волны проявляются на высоте 80-120 км над уровнем моря. Из-за этого их сложно изучить, поскольку такая высота слишком большая для воздушных шаров и самолетов и мала для спутников.

Наблюдение за новым северным сиянием поможет ученым узнать больше об атмосфере на данных высотах.