Послом США в Беларуси может стать Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на свои белорусские источники.

Как пишет издание, ожидается, что опытный дипломатический работник Джули Фишер возглавит американское посольство в Беларуси после 12-летнего дипломатического противостояния.

На сайте Госдепартамента США сообщается, что Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО. Также в ее профессиональной биографии — работа в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

Впрочем, назначение Фишер должен еще подписать президент и утвердить Сенат.

О том, что Минск и Вашингтон после 11-летнего перерыва возвращают послов, стало известно в сентябре прошлого года. Об этом заявил тогда прибывший с визитом в Беларусь заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. По словам Хэйла, США делают это не из-за соперничества с какой-то другой страной, а с целью реализовать потенциал двусторонних отношений в полной мере.

Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.