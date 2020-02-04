Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в главный документ страны были сделаны не для продления его полномочий. Как сообщает «Интерфакс», глава государства пояснил, что предложил внести поправки в Конституцию, увидев, что «некоторые вещи не работают так, как должны». «Но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — подчеркнул он.

Путин добавил, что всенародное голосование по поправкам, по сути, будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. Однако он выразил сомнения в необходимости продлевать полномочия действующего президента таким образом.

«Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — пояснил Путин.

Между тем, согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром», почти половина россиян считают, что предложенные Владимиром Путиным изменения Конституции нужны ему для расширения собственных полномочий и сохранения власти и после 2024 года. Такого мнения придерживаются 47% опрошенных. Еще столько же заявили, что поправки в Основной закон преследуют цель усовершенствовать систему управления государством в интересах большинства.

Ранее, добавим, глава государства заявил, что предложенные им изменения Основного закона «продиктованы просто жизнью».

Напомним, что президент РФ Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. В частности, он указал, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства.

Кроме того, кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства.

Позднее президент указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума.