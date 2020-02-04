Минчане написали сразу три петиции, обращенные к «Минсктрансу». Они требуют отменить блокировку валидаторов сразу после начала движения, развить бесконтактную оплату проезда и даже отправить в отставку руководство «Минсктранса».

Наибольший ажиотаж у минчан вызвала петиция об отмене новых правил проезда в общественном транспорте. Речь идет об отмене блокировки валидаторов через 15 секунд после начала движения транспорта.

По мнению авторов петиции, новые правила «ущемляют в правах пассажиров пожилого возраста и пассажиров с ограниченными способностями». То же касается и молодых мам с колясками – они физически не успеют произвести оплату за такой короткий срок. Кроме того, авторы петиции полагают, что блокировка валидаторов «приведет к постоянным стычкам и конфликтам» в общественном транспорте.

Данная петиция успела собрать уже более 1000 подписей и была направлена в «Минсктранс».

Во второй петиции люди обращаются к руководству «Минсктранса» с просьбой не отменять оплату проезда по банковским картам. Авторы петиции утверждают, что это удобный и доступный вид оплаты проезда как для жителей города, так и для туристов.

Под петицией подписалось 435 человек, а до ее отправки в «Минсктранс» осталось 13 дней.

Авторы третьей петиции требуют от руководства «Минсктранса» ухода в отставку «за отсталость общественного транспорта города Минска, за противодействие в раскрытии полного функционала валидаторов в городском общественном транспорте, за принятие непопулярных и антиобщественных решений».

Петиция собрала 262 подписи. Ее отправка в «Минсктранс» ожидается через 13 дней.