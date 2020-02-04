Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров во время общения с журналистами после открытой тренировки на «Чижовка-Арене» посетовал на ненадлежащие условия для подготовки к турниру в Попраде, а также на проблемы с логистикой.

— Думал, Пушков обманывает, а он прав: лед действительно ужасный.

— Так, может, стоило работать на «Минск-Арене»?

— Нет. Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон. Что до главного льда. А главный лед там шириной 28 метров, тогда как чемпионат мира будет проходить на такой площадке, как в Чижовке.

Но и здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики. На прошлом сборе все было намного лучше.

— Обращались к кому-то?

— А нас за три дня поставили перед фактом. Что раздевалки нормальной не будет, ну а лед уже вызывал нарекания. И проблемы не только в этом: изначально команда должна были лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной, — передает слова Захарова корреспондент pressball.by.