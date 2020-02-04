Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным в конце текущей недели, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Подробности и место встречи пока не уточняются.

Предыдущая встреча Лукашенко и Путина состоялась 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, а затем дважды в последние дни декабря президенты общались по телефону.

25 января встреча глав государств Беларуси и России была анонсирована авторами Telegram-канала «Пул Первого», а 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что встреча на высшем уровне не планируется, однако главы государств могут договориться о переговорах, если «посчитают это целесообразным». Пока же Беларусь и Россия продолжали переговоры на уровне экспертов и глав правительств — 31 января в Казахстане состоялась первая личная встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с российским коллегой Михаилом Мишустиным.