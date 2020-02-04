С сегодняшнего дня, для того чтобы перевезти через таможенные границы ЕАЭС суммы свыше 100 тысяч долларов, потребуются дополнительные документы, передает «МИР 24».

Это могут быть свидетельства банков и кредитных организаций о финансовых операциях, таких как обмен валюты, снятие денег со счета, получение кредита, а также документы о совершении гражданско-правовых сделок, права на наследство или дарение.

В случае непредставления соответствующих документов крупные суммы через таможенную границу ЕАЭС не пропустят.