Ожидается, что на станции «Кобрин» работы закончатся к 6 февраля. А на станции «Туров» — 7 февраля.

Сообщается, что на участках «Унеча — Мозырь» и «Мозырь — Брест» специалисты проводили дополнительный дефектоскопический контроль. По его результатам был определен уровень опасности дефектов.

Специалисты приняли решение снизить режим перекачки на МН «Мозырь — Брест» и частично вывели отдельные участки нефтепровода.

Также в феврале рабочие будут проводить диагностику и очистку трубопровода на участке МН «Мозырь — Брест» от станции «Пинск» до 441-го км.

Напомним, что в январе компания проводила ремонтные работы на участке нефтепровода «Мозырь — Брест-3». Недавно американские коллеги предложили белорусской стороне обеспечить Беларусь нефтью на «100%».

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