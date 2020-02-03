Сегодня начался прием заявок от потенциальных кандидатов на участие в выдвижении единого кандидата от демократических сил на выборах 2020 года. Первым заявку на участие подал председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сообщает пресс-служба движения.

В соответствии с процедурой для участия в «Народном голосовании» Губаревич представил в штаб выписку из решения Конференции Движения о выдвижении его кандидатуры. Решение об этом было принято в декабре 2018 года.

«У меня серьезные планы на участие и победу в праймериз. Готов представлять интересы широкого круга избирателей, которым близки европейские ценности, демократия и национальное возрождение», — заявил Губаревич после подачи заявки.

Представители пяти политических структур (ОГП, БСДП, БХД, движение «За свободу» и Партия БНФ) провели 27 января совместную пресс-конференцию, на которой объявили о начале процедуры избрания единого кандидата в президенты.

Заявки от желающих участвовать в процедуре принимаются до 16 февраля. Рассмотрение заявок — до 3 марта, после чего начнется голосование в интернете и стартуют поездки по регионам.