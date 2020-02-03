Пересмотренный Визовый кодекс ЕС вступил в силу со 2 февраля текущего года, он предусматривает, в том числе, увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро.

Как отмечали ранее в представительстве ЕС, в целом изменения в Визовый кодекс создадут благоприятные условия для добросовестных путешественников, совершающих краткосрочные поездки в Европу.

Так, путешественники смогут подавать заявление на визу за 6 месяцев до запланированной поездки (за 9 месяцев — для моряков) вместо 3 месяцев, как было раньше. В большинстве случаев они смогут обращаться за визой напрямую в стране постоянного проживания. Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет могут быть освобождены от уплаты визового сбора.

Кроме того, путешественники, совершающие частые поездки в Европу и имеющие положительную визовую историю, смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с одного года до максимального срока в 5 лет.

Как сообщалось, для белорусов увеличение стоимости виз будет временным — до вступления в силу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро.

Это соглашение стороны подписали 8 января. Однако вступление его в силу ожидается не ранее июня 2020 года из-за необходимости завершения всех процедур его ратификации.