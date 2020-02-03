В Москве считают суверенным делом Беларуси ее контакты с третьими странами, вряд ли можно говорить о сверхбыстром сближении Вашингтона и Минска, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли там можно говорить о сверхбыстром сближении. Но в данном случае мы не можем комментировать и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютное суверенное право для реализации их суверенных отношений», — сказал он журналистам.

Так Песков ответил на вопрос журналиста, можно ли говорить о сверхбыстром сближении Беларуси и США по итогам визита американского госсекретаря Майка Помпео.

«У нас свои отношения с Беларусью, они носят союзнический характер, очень близкий характер. И у нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — добавил Песков.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил по итогам встречи с Помпео, что этот визит «является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия». По его словам, встреча Помпео с президентом Беларуси прошла «в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания», был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений.