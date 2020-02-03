Министерство древностей Египта сообщило о 16 хорошо сохранившихся мумиях священников в гробницах в 300 км от Каира.

Открытие сделано в некрополе Туна Эль-Гебель. Этот археологический памятник славится множеством усыпальниц и катакомб, пишет «Новое Время».

Новые артефакты датируются отрезком времени с 664 по 399 год до нашей эры. Археологи обнаружили 20 каменных и пять деревянных саркофагов.

Из пяти каменных саркофагов два все еще запечатаны и находятся в отличном состоянии. Один принадлежал сыну Псамтика, главе королевской сокровищницы и священнику Осириса и Нут. Второй посвящен Гору и украшен изображением богини Нут.

Один из гробов особенно важен из-за надписей на крышке: королевский казначей, носитель печатей Нижнего Египта и единственный спутник правителя.

Миссия археологов также обнаружила наборы банок из известняка и алебастра, которые были сделаны для размещения органов мумифицированных, 10 000 статуэток из фаянса, большинство из которых выгравированы с именами умерших, и 700 амулетов. Египтяне полагали, что такие статуэтки — ушебти — в загробном мире превращались в слуг покойного.

Большинство из амулетов — скарабеи, но есть много других предметов, включая одну редкую кобру, сделанную из чистого золота. Было найдено много глиняных сосудов, используемых в погребальных и религиозных целях.

Еще одним неожиданным открытием были инструменты, оставленные рабочими, которые сделали гробницу. Археологи нашли камнерезные инструменты, деревянные молотки и корзины из пальмовых листьев.