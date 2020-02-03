Стадо зубров вышло на поле в 15 километрах от Гродно

Многочисленное стадо зубров сегодня утром вышло в поле между деревнями Богушовка и Огородники Гродненского района.

Животных, судя по всему, привлекли сочные озимые в поле.

Стадо в более чем 50 голов — это зубры озерской микропопуляции. Животных начали разводить в 1998 году в СПК «Озеры Гродненского района», и сегодня их насчитывается более трехсот особей, пишет «Перспектива».

Зубров становится все больше с каждым годом, поэтому не удивительно, что животные все чаще стали выходить из леса и попадать в объективы камер. Местные жители, правда, говорят, что такого многочисленного стада еще видеть не приходилось.

— Я здесь живу уже лет 30, но при мне в первый раз такое количество зубров. Обычно пробегают один-два, и то так, мимолетом. Чаще, конечно, сохатых наблюдаем, чем зубров. Самим в диковинку на такое стадо посмотреть! — рассказал житель деревни Огородники.