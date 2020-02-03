«Камволь», БХПО и Оршанский льнокомбинат поддержат за счет бюджета.

Ряд предприятий легпрома получат в 2020-м поддержку из госбюджета в виде возмещения процентов по кредитам. Данная мера предусмотрена Постановлением Совмина №55 от 31 января 2020 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, пишет Солидарность.

Речь идет об Оршанском льнокомбинате, которому возместят проценты по кредиту на модернизацию. Полученные средства в 2020-м здесь потратят на пополнение оборотных средств.

Кроме того, льнокомбинату в этом году не придется самостоятельно рассчитываться с банком за кредит на строительство служебного жилья.

«Беларусбанку» из бюджета будут ежемесячно компенсировать 50% ставки по кредитам, выданным Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению, а также 100% ставки по кредитам «Камволя».

Прогноз Чалого, сбывшийся год спустя

В феврале 2019-го правительство в лице премьер-министра Сергея Румаса пообещало более жесткий подход к оценке работы директоров предприятий.

Комментируя тогда заявление главы Совмина, независимый экономист Сергей Чалый подчеркнул: властям нужно менять бизнес-модель убыточных предприятий. И привел аналогию с пациентом и врачом:

— Как сделать так, чтобы пациент не жил все время подключенным к аппарату? Надо его как-то лечить, повышать иммунитет. Может, какие-то оперативные вмешательства ему требуются. Нужно что-то сделать кроме того, как его держать в таком терапевтическом режиме. А выходит у нас так. Приходит врач и говорит: «Что вы мне обещали? Что выздоровеете! А почему до сих пор нет?»

Вместо замены бизнес-модели, власти будут менять руководителей. И по-прежнему тратить бюджетные средства на поддержку убыточных производств, спрогнозировал год назад эксперт.