Прогноз по валютам: на сколько подорожают доллар и евро из-за эпидемии коронавируса

Какие факторы влияют на курс российского рубля? Как эпидемия коронавируса в Китае и изменения на внешних рынках сказались на национальной валюте? Что будет в Беларуси с курсами иностранных валют в феврале? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Вот и до белорусского валютного рынка наконец-таки докатались на ушедшей неделе последствия вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Причем, конечно, это влияние на нашу валюту было достаточно опосредованным. Одно из последствий этой эпидемии – снижение цен на сырье, в том числе заметное падение цен на нефть.

Снижение мировых цен на нефть привело к заметному падению российского рубля.

Доллар к российскому рублю подорожал за неделю с 61,8 до 63,1, или на 2,1%. Евро подорожал с 68,3 до 69,6 российского рубля, или на 1,9%.

Соотношение евро и доллара изменилось незначительно. Евро к доллару снизился с 1,1050 до 1,1020, или на 0,2%.

Сильное падение российского рубля к иностранным валютам в автоматическом режиме, как это обычно бывает, привело к тому, что у нас доллар и евро к белорусскому рублю подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар подорожал на 1,18%, евро вырос на 0,99%, а российский рубль подешевел на 0,94%.

В результате снижение стоимости валютной корзины на позапрошлой неделе сменилось ее ростом, но рост был достаточно минимальный – на 0,08%. То есть, это незначительное изменение валютной корзины говорит о том, что с белорусским рублем по сути ничего не происходит. А значительная динамика отдельных валют – доллар и евро в верх, а российский рубль вниз — это исключительно последствия динамики на внешних рынках и сильного снижения российского рубля.

На начавшейся неделе тенденция по падению цен на нефть и вслед за этим снижение российского рубля может продолжиться.

В результате доллар может подорожать до 2,16 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,38 белорусского рубля. А российский рубль может подешеветь до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.

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